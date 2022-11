https://it.sputniknews.com/20221127/dei-30-paesi-nato-20-hanno-esaurito-le-scorte-di-armi---media-16737805.html

Dei 30 paesi NATO 20 hanno esaurito le scorte di armi - media

"I piccoli paesi hanno esaurito il loro potenziale e 20 membri della NATO su 30 si sono 'significativamente esauriti'", ha spiegato la fonte.L'interlocutore del quotidiano ha precisato che i restanti dieci stati sono pronti a continuare ad aiutare Kiev.Allo stesso tempo, all'inizio di novembre, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha affermato che Roma non sta preparando nuove forniture di armi per l'Ucraina, ma non ha escluso che le autorità possano riconsiderare l'approccio nel quadro degli accordi Nato.Sullo sfondo di un'operazione speciale russa, i paesi occidentali continuano a fornire armi a Kiev. Mosca ha ripetutamente affermato che la fornitura di equipaggiamento militare non fa che prolungare il conflitto e i trasportatori di armi diventano un obiettivo legittimo per le truppe russe. Come ha sottolineato il segretario stampa presidenziale Dmitry Peskov, le azioni dei paesi occidentali avranno solo un effetto negativo.

