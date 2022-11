https://it.sputniknews.com/20221127/cina-cacciatorpediniere-operativo-per-missioni-a-lungo-raggio-16739738.html

Cina, cacciatorpediniere operativo per missioni a lungo raggio

Il cacciatorpediniere Tipo 055 Anshan della Marina cinese ha raggiunto la capacità operativa, dopo aver completato il test di accettazione. 27.11.2022, Sputnik Italia

Con ciò, la nave, con un dislocamento di 10.000 tonnellate, è pronta per intraprendere viaggi a lungo raggio, secondo gli esperti citati dal quotidiano Global Times. Il test di accettazione si è svolto nel Mar Giallo, insieme a sottomarini, caccia, velivoli ed elicotteri di allerta precoce, prevedendo lo svolgimento di missioni di emergenza in scenari di combattimento realistici.Oltre al cacciatorpediniere, altre due navi hanno completato i test e sono pronte ad operare. La Marina cinese ha annunciato la messa in servizio di sei grandi cacciatorpediniere Tipo 055. Le navi di questa classe hanno un dislocamento di 10.000-13.000 tonnellate e sistemi di lancio di missili verticali a 112 celle.

