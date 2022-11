https://it.sputniknews.com/20221126/stampa-turca-sicura-a-breve-il-via-alloperazione-terrestre-dellesercito-in-siria-contro-i-curdi-16736040.html

Stampa turca sicura: a breve il via all'operazione terrestre dell'esercito in Siria contro i curdi

L'operazione di terra delle forze armate turche in Siria verrà implementata al più presto, ha riportato oggi il quotidiano Yeni Şafak, riferendosi ad un... 26.11.2022, Sputnik Italia

Dallo scorso 20 novembre la Turchia effettua bombardamenti aerei contro il gruppo siriano del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel nord del Paese arabo: in aggiunta si segnalano raid contro la città di Kobani, così come nel mirino dell'aviazione turca finisce anche l'Iraq settentrionale. Per il presidente turco Tayyip Erdogan l'operazione è un successo, non escludendo che ne sarebbe seguita una di terra. Secondo le informazioni ricevute dal quotidiano, "l'ultimo obiettivo raggiunto nell'operazione aerea è stato spiegato nel rapporto di Akar".

