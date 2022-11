Lavrov: la linea di Kiev sulla Crimea fallirà

"Dando voce alla linea che era stata portata avanti "ibridamente" ed ora sul campo di battaglia, Zelensky dichiara che "vinceranno questa guerra e si prenderanno tutte le loro terre", compresa la Crimea. Allo stesso tempo, dimentica la storia della penisola. Forse non lo sapeva affatto quando andava in tv. Non ho dubbi che una linea del genere fallirà ", ha detto Lavrov in un intervista pubblicato sul sito web del ministero degli Esteri della Federazione Russa.