Belgio dice sì a ingresso dell'Ucraina in Ue e Nato

Belgio dice sì a ingresso dell'Ucraina in Ue e Nato

Volodymyr Zelenskyy e il premier belga Alexander De Croo hanno firmato oggi una dichiarazione a Kiev per il sostegno dell'adesione dell'Ucraina all'Unione... 26.11.2022, Sputnik Italia

Secondo Zelensky, durante la riunione sono state discusse una serie di questioni, in particolare Kiev ha chiesto l'espansione dell'assistenza militare e la fornitura di generatori di energia necessari per supportare le infrastrutture ucraine. Da parte sua, Alexander De Croo ha osservato che nelle condizioni in cui le infrastrutture vengono distrutte, "un inverno estremamente difficile attende gli ucraini", ha confermato la disponibilità a fornire generatori e altra assistenza a scuole e ospedali.

