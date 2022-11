https://it.sputniknews.com/20221126/arrestati-mille-clandestini-dalla-polizia-serba-vicino-al-confine-con-lungheria-16735923.html

Arrestati mille clandestini dalla polizia serba vicino al confine con l'Ungheria

Arrestati mille clandestini dalla polizia serba vicino al confine con l'Ungheria

26.11.2022

La polizia serba ha arrestato circa 1.000 migranti illegali durante un blitz dopo una sparatoria al confine con l'Ungheria; durante le perquisizioni sono state... 26.11.2022, Sputnik Italia

Gli agenti di polizia delle città di Kikinda e Subotica, insieme alla gendarmeria, sono partiti la notte di venerdì dopo la segnalazione di spari in strada tra migranti nella città di Horgos. Sul posto hanno trovato sei migranti, uno dei quali, di circa 20 anni, aveva due ferite da arma da fuoco al torace. Poi il ministero dell'Interno ha diffuso un video delle perquisizioni in una tendopoli a ridosso del confine con l'Ungheria, sono stati perquisiti, interrogati e inviati in autobus ai centri di accoglienza nel sud del Paese. L'area della Serbia settentrionale vicino al confine con l'Ungheria e ai valichi di frontiera di Horgos e Kelebija è diventato il luogo di ammassamento dei migranti e trafficanti dall'inizio della crisi migratoria. I residenti locali si lamentavano con le autorità per il degrado della sicurezza.

