https://it.sputniknews.com/20221125/zelensky-apre-a-risolvere-la-questione-crimea-in-modo-pacifico-ma-ad-una-condizione-16731149.html

Zelensky apre a risolvere la questione Crimea in modo pacifico, ma ad una condizione

Zelensky apre a risolvere la questione Crimea in modo pacifico, ma ad una condizione

Vladimir Zelenskyy ha parlato della sua disponibilità a decidere il destino della Crimea con mezzi non militari. 25.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-25T10:47+0100

2022-11-25T10:47+0100

2022-11-25T10:47+0100

la situazione in ucraina

vladimir zelensky

crimea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/11687130_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_2fb87b787bafd72181724877448bc23f.jpg

Zelensky ha ammesso in un'intervista al Financial Times che il destino della Crimea è nell'agenda internazionale.Allo stesso tempo, ha osservato che non bisogna "perdere tempo" a proporre verioni che vedano il futuro della Crimea come "parte della Federazione Russa".La Crimea è diventata una regione russa nel marzo 2014 a seguito di un referendum, in seguito a un colpo di stato in Ucraina. Nel referendum, il 96,77% degli elettori in Crimea e il 95,6% a Sebastopoli hanno votato per l'adesione alla Russia.L'Ucraina considera ancora la Crimea il territorio temporaneamente occupato, molti paesi occidentali sostengono Kiev su questo tema. Da parte sua, la leadership russa ha più volte affermato che gli abitanti della Crimea hanno votato per la riunificazione democratica con la Russia, nel pieno rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.Secondo il presidente russo Vladimir Putin, la questione della Crimea "finalmente si è chiusa".

https://it.sputniknews.com/20221125/le-truppe-ucraine-hanno-bombardato-39-volte-la-dpr-nelle-ultime-24-ore-16731057.html

crimea

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir zelensky, crimea