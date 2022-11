https://it.sputniknews.com/20221125/putin-senza-il-colpo-di-stato-in-ucraina-nel-2014-ora-non-ci-sarebbe-il-conflitto-16735790.html

Putin: senza il colpo di stato in Ucraina nel 2014, ora non ci sarebbe il conflitto

Putin: senza il colpo di stato in Ucraina nel 2014, ora non ci sarebbe il conflitto

Se non ci fosse stato un colpo di stato di Euromaidan nel 2014, ora non ci sarebbero ostilità, ha affermato il capo di Stato russo Vladimir Putin. 25.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-25T19:34+0100

2022-11-25T19:34+0100

2022-11-25T19:34+0100

la situazione in ucraina

ucraina

russia

vladimir putin

maidan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/11/80/118073_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9750d02a8c674dc5a5eea7a059ec0711.jpg

"Ma comunque, se non ci fosse stato il colpo di stato in Ucraina nel 2014, non sarebbe successo nulla", ha aggiunto. Secondo Putin, dopo il 2014, i nazionalisti filo-Bandera hanno effettivamente preso il controllo di tutte le autorità e amministrazioni in Ucraina. Questo è il motivo per cui oggi l'esercito russo è impegnato nell'operazione militare speciale.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, vladimir putin, maidan