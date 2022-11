Putin, non certe le informazioni del web su eventi operazione russa in Ucraina: "molti fake"

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le madri dei soldati che prendono parte all'operazione militare speciale in Ucraina, ha esortato a non... 25.11.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le madri dei soldati che prendono parte all'operazione militare speciale in Ucraina, ha esortato a non fidarsi delle informazioni sugli eventi in corso che appaiono su internet.