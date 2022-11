https://it.sputniknews.com/20221125/ministero-esteri-russo-laccordo-sul-grano-dipende-dal-rispetto-delle-garanzie-necessarie-16733510.html

Ministero Esteri russo: l'accordo sul grano dipende dal rispetto delle garanzie necessarie

Ministero Esteri russo: l'accordo sul grano dipende dal rispetto delle garanzie necessarie

L'ulteriore partecipazione della Russia all'accordo sul grano dipenderà dal rispetto di tutte le garanzie necessarie. 25.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-25T16:35+0100

2022-11-25T16:35+0100

2022-11-25T16:35+0100

il ministero degli esteri della russia

grano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/16434796_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8dfb9373b6d5b61464a61efe6adc26a.jpg

Lo ha affermato in un'intervista l'ambasciatore onorario del ministero degli Esteri russo, il capo della segreteria del Forum di Partenariato Russia-Africa, Oleg Ozerov."Come sapete, il 29 ottobre la partecipazione della Russia all'accordo sul grano è stata sospesa. Questa decisione è stata presa dalla leadership del nostro paese in relazione ai massicci attacchi delle forze armate ucraine all'infrastruttura della flotta russa del Mar Nero alla base navale di Sebastopoli.Quindi l'iniziativa è stata nuovamente estesa e la nostra ulteriore partecipazione dipenderà dall'osservanza di tutte le garanzie necessarie. Ci auguriamo che in futuro si tenga conto delle esigenze dei paesi più bisognosi del mondo ”, ha detto il diplomatico.

https://it.sputniknews.com/20221125/vice-presidente-ce-prossimo-inverno-ancora-piu-difficile-senza-gas-russo-16733396.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

il ministero degli esteri della russia, grano