Gli USA propongono alla Turchia di far allontanare i guerriglieri curdi senza intervento militare

"Conoscendo la determinazione del presidente Erdogan, gli americani hanno adottato misure per risolvere questo problema senza intervento chirurgico. Il capo di stato maggiore degli Stati Uniti (Mark) Milli ha avuto colloqui con il capo di stato maggiore generale Yasar Güler. Il ministro della Difesa nazionale (della Turchia - n.d.r.) Hulusi Akar ha ricevuto l'ambasciatore USA Flake ad Ankara. Cosa significano questi incontri in un momento in cui un'operazione di terra è inevitabile? Questi negoziati sono naturali, perché ci sono anche soldati americani a Kobane. La regione è sotto il controllo USA. Gli americani si offrono di far allontanare i combattenti curdi per una distanza di 30 chilometri senza la necessità di un'operazione di terra dalla Turchia", scrive l'editorialista.