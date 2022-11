ucraina, esercito ucraino, russia, alto commissariato onu per i diritti umani, onu

Ha aggiunto che l'analisi della missione "evidenzia la necessità di un'indagine giuridica indipendente e dettagliata per aiutare a stabilire esattamente cosa è successo". In precedenza il ministero della Difesa russo ha affermato che i soldati ucraini hanno ucciso deliberatamente più di 10 militari russi loro prigionieri. Il filmato che mostra i soldati ucraini che giustiziano i militari russi che si erano arresi ed erano sdraiati a terra è apparso su internet il 18 novembre. Secondo il presidente del Consiglio sui diritti umani del Cremlino Valery Fadeev, l'eccidio è avvenuto nel villaggio di Makeevka nella LPR.

Le circostanze dell'esecuzione dei prigionieri di guerra russi in Ucraina devono essere indagate a fondo e gli autori devono essere assicurati alla giustizia... 25.11.2022, Sputnik Italia

Dall'Onu sì ad indagine approfondita su eccidio prigionieri russi da parte soldati ucraini

Le circostanze dell'esecuzione dei prigionieri di guerra russi in Ucraina devono essere indagate a fondo e gli autori devono essere assicurati alla giustizia, ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, che ha anche definito autentico il filmato apparso in precedenza.