Attacchi alle infrastrutture ucraine, Zelensky chiede gas e carburante all'Occidente

Vladimir Zelensky ha chiesto all'Occidente di fornire all'Ucraina gasolio per i generatori di emergenza e gas aggiuntivo per compensare la carenza di... 25.11.2022, Sputnik Italia

"Zelensky ha chiesto ai partner occidentali dell'Ucraina di fornire (...) diesel per i generatori di emergenza e gas aggiuntivo per compensare la mancanza di elettricità", scrive il Financial Times, a cui Zelensky ha rilasciato un'intervista.Gli attacchi alle infrastrutture ucraine delle forze armate russe sono iniziati il ​​​​10 ottobre, due giorni dopo l'attacco terroristico al ponte di Crimea, dietro il quale, secondo le autorità russe, si nascondevano i servizi speciali ucraini.Gli attacchi vengono effettuati su energia, industria della difesa, comando militare e strutture di comunicazione. Da allora, ogni giorno sono stati annunciati allarmi antiaerei nelle regioni ucraine, a volte in tutto il paese.Dopo gli attacchi del 15 novembre, il primo ministro ucraino Denys Shmygal ha affermato che quasi la metà del sistema energetico del Paese è fuori servizio.

