https://it.sputniknews.com/20221124/vucic-laccordo-col-kosovo-con-la-mediazione-ue-portera-ad-ulteriori-problemi-16729166.html

Vucic: l'accordo col Kosovo con la mediazione UE porterà ad ulteriori problemi

Vucic: l'accordo col Kosovo con la mediazione UE porterà ad ulteriori problemi

Dopo la mediazione dell'Unione Europea, Serbia e Kosovo hanno concluso una disputa bilaterale iniziata a luglio dopo una decisione di Pristina, secondo il capo... 24.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-24T18:05+0100

2022-11-24T18:05+0100

2022-11-24T18:05+0100

serbia

kosovo

ue

josep borrell

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/825/42/8254203_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_cc92864aa2915a4fb755c20df92682c0.jpg

La Serbia e il Kosovo hanno raggiunto un accordo mercoledì per porre fine alla disputa sulle targhe nel nord del Kosovo, ha riferito Josep Borrell, capo degli affari esteri dell'Unione Europea.Alla fine di luglio, Pristina ha annunciato l'intenzione di registrare nuovamente circa 10.000 targhe dalla Serbia datate prima del 1999 a quelle del Kosovo nel nord del territorio, spingendo molti serbi a lasciare le istituzioni pubbliche per protesta. La risposta ha anche inizialmente costretto il governo kosovaro a rinviare la decisione."La Serbia smetterà di emettere targhette per le città del Kosovo e il Kosovo cesserà altre azioni relative alla nuova immatricolazione dei veicoli", ha scritto Borrell.Borrell ha detto che inviterà entrambe le parti nei prossimi giorni a discutere una proposta di Bruxelles, sostenuta anche da Francia e Germania, che consentirebbe alle due parti di normalizzare le relazioni.In reazione, Aleksandar Vucic, presidente della Serbia, ha dichiarato questo giovedì che l'accordo porterà a nuove difficoltà e che non si sente soddisfatto.

2022

