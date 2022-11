https://it.sputniknews.com/20221124/portavoce-del-cremlino-raid-russi-in-ucraina-non-diretti-contro-obiettivi-civili-16728755.html

Portavoce del Cremlino: raid russi in Ucraina non diretti contro obiettivi civili

Portavoce del Cremlino: raid russi in Ucraina non diretti contro obiettivi civili

Ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'operazione russa ha i suoi compiti, che vengono adempiuti. 24.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-24T12:16+0100

2022-11-24T12:16+0100

2022-11-24T12:16+0100

la situazione in ucraina

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/279/80/2798082_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_7475a242bb3ca6757964498e6a1886ba.jpg

Nel corso dell'operazione militare speciale in Ucraina, la Russia non ha colpito e non colpisce obiettivi civili, ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'operazione russa ha i suoi compiti, che vengono adempiuti.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina