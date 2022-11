https://it.sputniknews.com/20221124/peskov-lucraina-ha-la-possibilita-di-far-terminare-gli-attacchi-alle-infrastrutture-elettriche-16729383.html

Peskov: l'Ucraina ha la possibilità di far terminare gli attacchi alle infrastrutture elettriche

Le autorità ucraine hanno tutte le opportunità per risolvere la situazione con gli attacchi alle strutture energetiche del Paese e porre fine alle sofferenze... 24.11.2022, Sputnik Italia

"Le autorità dell'Ucraina hanno tutte le opportunità per riportare la situazione (riguardante gli attacchi alle strutture energetiche ucraine - n.d.r.) alla normalità, hanno tutte le opportunità per risolvere la situazione in modo tale da soddisfare i requisiti della parte russa e, di conseguenza, fermare ogni tipo di sofferenza per la popolazione locale", ha detto Peskov ai giornalisti rispondendo alla relativa domanda.Gli attacchi alle infrastrutture ucraine delle forze armate russe sono iniziati il ​​​​10 ottobre, due giorni dopo l'attacco terroristico al ponte di Crimea, dietro il quale, secondo le autorità russe, ci sarebbero i servizi speciali ucraini. Gli attacchi sono effettuati su energia, industria della difesa, comando militare e strutture di comunicazione in tutto il paese, da Kharkov e Kiev a Leopoli e Ivano-Frankivsk.Da allora, ogni giorno sono stati annunciati allarmi antiaerei nelle regioni ucraine, a volte in tutto il paese. Vladimir Zelensky il 1° novembre ha affermato che circa il 40% delle infrastrutture energetiche in Ucraina è stato danneggiato, il che ha portato a massicce interruzioni di corrente.

