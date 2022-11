https://it.sputniknews.com/20221124/la-duma-approva-una-legge-contro-la-propaganda-lgbt-in-media-film-e-libri-16728300.html

La Duma approva una legge contro la propaganda LGBT in media, film e libri

La Duma approva una legge contro la propaganda LGBT in media, film e libri

La legge si applicherà a pubblicità, libri, film e servizi audiovisivi.In particolare, se la legge entrerà in vigore, sarà vietato rilasciare certificati di distribuzione a film che promuovono relazioni e preferenze sessuali non tradizionali e il cambio di genere.Sarà inoltre impossibile vendere beni, anche esteri, con contenuto simile.Ci saranno pesanti multe per chi infrange la legge. Le persone fisiche dovranno pagare fino a 400mila rubli (ca. 6.000 euro) per la propaganda LGBT, mentre le persone giuridiche fino a cinque milioni (quasi 80.000 euro). Gli stranieri possono anche subire l'arresto amministrativo per 15 giorni o l'espulsione.La pena per la promozione della pedofilia arriverà sotto forma di una multa fino a 800mila rubli (ca. 12.500 euro) per le persone fisiche e fino a dieci milioni (ca. 160.000 euro) per le organizzazioni. Gli stranieri colpevoli di tale reato possono essere espulsi dalla Russia.La diffusione tra i minori di informazioni che dimostrino rapporti e preferenze sessuali non tradizionali, o che possano indurre a desiderare di cambiare sesso, sarà punita con multe fino a 200mila rubli (ca. 3.000 euro) per le persone fisiche e fino a quattro milioni di rubli (ca. 60.000 euro) per gli enti.L'ente di controllo Roskomnadzor avrà il diritto di approvare la procedura per il monitoraggio di Internet, per identificare informazioni e programmi, il cui accesso dovrebbe essere limitato.

