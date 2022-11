La decisione delle autorità irlandesi ha "scioccato" i rifugiati ucraini di Dublino

Siobhan McKieran, direttrice di una delle scuole locali dove sono stati collocati i bambini rifugiati, ha detto che anche lei e i suoi colleghi erano "sotto shock". "Non abbiamo idea di dove stiano andando. Non abbiamo assolutamente idea del tipo di vita per cui si stanno preparando. Quello che sappiamo per certo è che ovunque vadano, devono ricominciare tutto da capo, il che è molto difficile. È terribile, non hanno voce in capitolo, sono indifesi riguardo a dove finiranno", ha detto la McKieran.