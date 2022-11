https://it.sputniknews.com/20221124/il-ministero-della-difesa-parla-delle-relazioni-con-la-polonia-dopo-lincidente-dei-missili-16728176.html

Il ministero della Difesa parla delle relazioni con la Polonia dopo l'incidente dei missili

Il ministero della Difesa parla delle relazioni con la Polonia dopo l'incidente dei missili

Mosca non sta pianificando misure affrettate a causa della reazione della Polonia all'"incidente missilistico", ma ne terrà conto in futuro, ha detto a RIA... 24.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-24T15:03+0100

2022-11-24T15:03+0100

2022-11-24T15:03+0100

polonia

il ministero degli esteri della russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/15831952_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_09773199813072321d1d30a2f880b97d.jpg

Al ministero, hanno ricordato la nota del ministero degli Esteri polacco del 15 novembre, in cui il ministro "ha chiesto chiarimenti alla Russia in relazione all'incidente con la caduta di missili a Pszewoduv". I diplomatici hanno notato che il ministero della Difesa ha fornito informazioni complete sul non coinvolgimento delle forze armate russe nel fatto.Il dipartimento ha anche ricordato che il 16 novembre il ministero degli Esteri ha convocato l'incaricato d'affari polacco in Russia, Jacek Szczlyadevsky, che "ha protestato in relazione all'intensificarsi dell'isteria anti-russa con un altro pretesto inverosimile".La scorsa settimana, i media polacchi hanno riportato la caduta di due razzi nel voivodato di Lublino, al confine con l'Ucraina. A seguito dell'incidente, due persone sono morte. Allo stesso tempo, subito dopo l'incidente, il ministero degli Esteri polacco ha dichiarato che si trattava di missili di fabbricazione russa.Secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a seguito di una riunione di emergenza dei leader del G7, i dati preliminari non confermano che le truppe russe abbiano lanciato i missili. Il Pentagono ha affermato che intende operare non con speculazioni, ma con fatti, per i quali ci sono sufficienti opportunità per chiarire. Quindi anche il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha ammesso che con un alto grado di probabilità i missili appartenevano all'Ucraina.Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di non aver effettuato alcun attacco nell'area del confine ucraino-polacco e tutte le dichiarazioni sul coinvolgimento di Mosca sono una provocazione. Gli esperti hanno concluso che le immagini della scena mostravano frammenti di un missile ucraino di un sistema S-300.

https://it.sputniknews.com/20221124/rappresentante-russo-presenta-allonu-prove-di-missili-usa-finiti-contro-residenze-civili-ucraine-16727510.html

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, il ministero degli esteri della russia