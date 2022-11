https://it.sputniknews.com/20221124/eurodeputato-mariani-lue-spinge-per-la-guerra-con-la-risoluzione-sulla-russia-16728036.html

Eurodeputato Mariani: l'UE spinge per la guerra con la risoluzione sulla Russia

Eurodeputato Mariani: l'UE spinge per la guerra con la risoluzione sulla Russia

Adottando la risoluzione che riconosce la Russia come "stato sponsor del terrorismo", il Parlamento europeo sta spingendo l'Europa alla guerra con la Russia... 24.11.2022, Sputnik Italia

"L'UE ha esaurito tutti i mezzi in questo conflitto. Dopo 8 mesi di guerra, stiamo già discutendo il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia. E alcuni hanno deciso di imporre una vergognosa sanzione alla Russia, che non abbiamo osato applicare al Talebani* in Afghanistan, né ai gruppi islamisti nel Sahel. Cosa ci resta, dopo che tutte le sanzioni contro Mosca sono state esaurite? Ci resta la guerra", ha detto Mariani in un videomessaggio diffuso su Twitter.Il politico ha osservato, tuttavia, che solo 5 dei 27 paesi dell'UE hanno preso una tale decisione e il PE impone ai paesi europei una politica estera a cui non vogliono aderire.Mercoledì, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non giuridicamente vincolante che riconosce la Russia come "stato sponsor del terrorismo", a causa dell'operazione militare in Ucraina.Questa risoluzione non ha conseguenze legali dirette per l'Unione Europea, ma riflette l'opinione della maggioranza dei deputati europei, che negli ultimi anni hanno adottato tutta una serie di documenti anti-russi.Attualmente, l'UE non dispone di alcun quadro giuridico per elencare i paesi come sponsor statali del terrorismo. Allo stesso tempo, dal 2016, l'UE ha introdotto un regime che consente a individui e organizzazioni di essere inclusi negli elenchi di sanzioni personali per il sostegno al terrorismo. Questi elenchi oggi includono 13 individui e 4 organizzazioni, tra cui l'ISIS** e Al-Qaeda**.*Organizzazione soggetta a sanzioni ONU per attività terroristiche**Organizzazioni terroristiche vietate in Russia e altri stati

