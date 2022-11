https://it.sputniknews.com/20221124/bashar-assad-siria-e-bielorussia-devono-rafforzare-la-cooperazione-economica-16729755.html

Bashar Assad: Siria e Bielorussia devono rafforzare la cooperazione economica

Bashar Assad: Siria e Bielorussia devono rafforzare la cooperazione economica

Il presidente siriano Bashar Assad ha affermato che Damasco apprezza l'aiuto di Minsk, ma le parti devono rafforzare la cooperazione economica. 24.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-24T18:37+0100

2022-11-24T18:37+0100

2022-11-24T18:37+0100

siria

bielorussia

bashar assad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/597/84/5978467_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_74e69ab9ce82afe0efaabe986ee0a191.jpg

Assad ha osservato che durante la visita della delegazione bielorussa le parti hanno firmato una serie di accordi, ma questo è solo l'inizio e serve andare avanti per realizzarli. Secondo lui, Siria e Bielorussia hanno un grande potenziale per rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e la visita della delegazione bielorussa in Siria è molto importante. Secondo l'ufficio stampa del governo bielorusso, nell'ambito della visita della delegazione governativa in Siria, è stato consegnato al popolo siriano un carico umanitario, che comprendeva medicinali, vestiti e scarpe per bambini. Il peso del carico umanitario era di circa 2,3 tonnellate.

siria

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

siria, bielorussia, bashar assad