https://it.sputniknews.com/20221123/time-gli-europei-sono-stufi-dei-rifugiati-ucraini-16725453.html

Time: gli europei sono stufi dei rifugiati ucraini

Time: gli europei sono stufi dei rifugiati ucraini

Quest'anno l'Europa ha accolto milioni di rifugiati ucraini, ma con l'arrivo del freddo, i suoi abitanti si sentono sempre più stanchi degli ospiti forzati... 23.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-23T21:43+0100

2022-11-23T21:43+0100

2022-11-23T21:43+0100

la situazione in ucraina

ue

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/16725433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a58be5e6aecd4d720d55334e7df7bb15.jpg

Le risorse dei paesi europei per accogliere i rifugiati dall'Ucraina si stanno esaurendo, sempre più stati e regioni stanno iniziando a ridurre i programmi di assistenza e a smettere di accettare nuovi migranti, afferma l'articolo. Così, dall'inizio della crisi, 7,8 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina, di cui 4,7 milioni sono arrivate in Europa. L'Unione Europea era pronta ad accettare tutti i rifugiati e ha persino cambiato la legislazione, semplificando la ricerca di lavoro e servizi sociali per i migranti, ma la crisi si è trascinata e gli europei sono sempre più preoccupati per i problemi propri: inflazione, energia, alloggi. Negli ultimi mesi, sempre più Paesi e regioni stanno riducendo le misure a sostegno degli ucraini: 12 Stati tedeschi su 16 hanno dichiarato di aver esaurito i limiti per l'accoglienza dei rifugiati, l'Austria ha limitato la libera circolazione sui treni, il programma delle "Case per l'Ucraina" sta volgendo al termine in Gran Bretagna, in Polonia i profughi dovranno pagare parte delle spese per l'alloggio quattro mesi dopo il loro arrivo nel Paese, e l'Irlanda ha annunciato a ottobre che non garantisce più ai rifugiati un posto dove dormire. Gli europei stanno gradualmente perdendo interesse per i problemi degli ucraini e protestano sempre di più, scrive il Time. La gente si oppone alla conversione delle strutture locali in centri di accoglienza per profughi.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, ucraina