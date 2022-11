https://it.sputniknews.com/20221123/tesoro-usa-nessun-price-cap-per-il-greggio-russo-sostanzialmente-trasformato-fuori-dalla-russia-16722509.html

Tesoro USA: nessun Price Cap per il greggio russo "sostanzialmente trasformato" fuori dalla Russia

Tesoro USA: nessun Price Cap per il greggio russo "sostanzialmente trasformato" fuori dalla Russia

Una volta che il greggio sarà sostanzialmente trasformato in una giurisdizione diversa dalla Russia, non sarà considerato di origine russa e quindi il price... 23.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-23T10:54+0100

2022-11-23T10:54+0100

2022-11-23T10:54+0100

petrolio

prezzi petrolio

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10138048_0:74:800:524_1920x0_80_0_0_ea6299d01e9aabaf4cea80802d0e215a.png

Il prezzo massimo che verrà imposto al petrolio russo non sarà applicato al greggio "significativamente trasformato" al di fuori della Russia, ha annunciato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Una volta che il greggio sarà sostanzialmente trasformato in una giurisdizione diversa dalla Russia, non sarà considerato di origine russa e quindi il price cap non sarà più applicato, ha affermato il Dipartimento del Tesoro. "Pertanto, una raffineria in una giurisdizione che non ha vietato l'importazione di petrolio russo può acquistare petrolio greggio a un prezzo pari o inferiore e affidarsi a fornitori di servizi statunitensi per i servizi relativi al trasporto marittimo di quel petrolio greggio", ha affermato. Il dipartimento ha inoltre osservato nel suo bollettino che gli Stati Uniti non importeranno petrolio russo in base al piano di prezzo massimo recentemente rivelato adottato da Washington e dai suoi alleati. Anche le transazioni relative all'importazione di petrolio russo in Bulgaria, Croazia o qualsiasi membro senza sbocco sul mare dell'Unione Europea sono state autorizzate secondo la guida aggiornata di martedì. Il regolamento dell'UE, adottato a giugno, conteneva diverse esenzioni per Bulgaria, Croazia e qualsiasi stato membro dell'UE senza sbocco sul mare, che sono state incorporate nella guida statunitense recentemente pubblicata sull'attuazione della politica del prezzo massimo sul greggio russo. In particolare, la Bulgaria è stata autorizzata ad eseguire contratti conclusi prima del 4 giugno per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio e prodotti petroliferi trasportati via mare dalla Russia tra il 5 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024. La Croazia è stata autorizzata ad acquistare, importare o trasferire gasolio sottovuoto originario della Russia, se non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto, tra il 5 febbraio 2023 e il 31 dicembre 2023. A partire dal 5 dicembre, l'UE ha inoltre autorizzato qualsiasi membro del blocco senza sbocco sul mare ad acquistare petrolio russo trasportato via mare se la fornitura di petrolio greggio dalla Russia tramite oleodotto viene interrotta fino al ripristino della fornitura o fino a quando il Consiglio dell'UE decide di porre fine a questa esenzione. L'ultima guida del Tesoro sul trasporto di petrolio russo arriva dopo che i precedenti resoconti dei media statunitensi hanno indicato che Washington e la compagnia stavano valutando la possibilità di portare il tetto massimo del prezzo del petrolio russo da 60 a 70 dollari al barile.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

petrolio, prezzi petrolio, economia