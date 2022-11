https://it.sputniknews.com/20221123/russia-turchia-e-iran-hanno-affermato-la-necessita-di-attuare-accordi-sul-nord-della-siria-16723090.html

Russia, Turchia e Iran hanno affermato la necessità di attuare accordi sul nord della Siria

Nell'ottobre 2019 la Federazione Russa e la Turchia hanno firmato un memorandum d'intesa in 10 punti. 23.11.2022, Sputnik Italia

Inoltre, i rappresentanti di Mosca, Ankara e Teheran hanno esaminato in dettaglio la situazione nella zona di de-escalation di Idlib e hanno concordato di compiere ulteriori sforzi per garantire una normalizzazione e stabilizzazione della situazione, compresa la situazione umanitaria. Nell'ottobre 2019 la Federazione Russa e la Turchia hanno firmato un memorandum d'intesa in 10 punti, in particolare sull'introduzione di unità della polizia militare russa e del servizio di frontiera siriano sul lato siriano del confine con la Turchia al di fuori della zona del Operazione turca "Source of Peace" per facilitare il ritiro dei distaccamenti curdi e delle loro armi a 30 chilometri dal confine siriano-turco. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha poi riferito che il ritiro dei curdi è stato completato prima del previsto. Successivamente sono iniziate le pattuglie congiunte russo-turche. Domenica Ankara ha condotto un'operazione aerea contro l'ala siriana del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) nel nord della Siria: sono stati segnalati attacchi nella città di Kobani, così come nel nord dell'Iraq. Il presidente turco Tayyip Erdogan ha definito l'operazione un successo e non ha escluso che ne sarebbe seguita una di terra. Martedì sera il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha annunciato l'eliminazione di 184 militanti in due giorni dell'operazione Claw-Sword in Siria e Iraq.

