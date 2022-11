https://it.sputniknews.com/20221123/putin-la-russia-e-pronta-ad-espandere-la-fornitura-di-fertilizzanti-ai-mercati-mondiali-16722840.html

Putin: la Russia è pronta ad espandere la fornitura di fertilizzanti ai mercati mondiali

Putin: la Russia è pronta ad espandere la fornitura di fertilizzanti ai mercati mondiali

23.11.2022

Iniziando la conversazione, il presidente ha osservato che Uralkhim è uno dei maggiori attori del mercato mondiale. Come ha sottolineato l'imprenditore, quest'anno sono stati prodotti 42 milioni di tonnellate di fertilizzanti e 12 milioni di tonnellate sono andati al mercato interno. Nelle condizioni delle sanzioni occidentali, secondo Mazepin, le aziende hanno avuto problemi a lavorare nei mercati esteri: più di 400.000 tonnellate di prodotto per l’esportazione sono state congelate nei porti europei, compresi quelli baltici (di queste 262.000 della Uralkhim). L'uomo d'affari ha osservato che le società russe hanno stabilito partnership con 26 paesi africani e si sono offerte di organizzare forniture gratuite di fertilizzanti bloccati sotto l'egida delle Nazioni Unite. Putin ha approvato l'idea, aggiungendo di essere stato contattato direttamente dai leader del continente sulla questione. A suo avviso, il blocco delle forniture è "del tutto inaccettabile". La segretaria generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, Rebeca Greenspan, ha dichiarato in precedenza che il prossimo lotto di fertilizzanti russi potrebbe essere inviato in Africa occidentale. Questo problema è affrontato dalla Uralkhim, dalla Uralkali, dall'ONU, dalla Banca mondiale e autorità francesi. Quest'estate sono stati firmati a Istanbul due documenti, uno dei quali riguarda l'esportazione di grano ucraino dai porti del Mar Nero, e l'altro è un memorandum d'intesa tra Mosca e il segretariato delle Nazioni Unite per facilitare la promozione di prodotti alimentari e fertilizzanti russi a mercati mondiali, il che implica la revoca delle restrizioni alla loro esportazione. Il primo accordo è scaduto il 18 novembre, ma ha comportato una proroga automatica di 120 giorni in assenza di obiezioni da parte delle parti (Russia, Turchia, Ucraina, ONU), cosa che è avvenuta. La durata del memorandum, a sua volta, è di tre anni.

