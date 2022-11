https://it.sputniknews.com/20221123/parte-delloleodotto-druzhba-ha-subito-un-fermo-nel-territorio-dellucraina---transneft-16725607.html

Parte dell'oleodotto Druzhba ha subito un fermo nel territorio dell'Ucraina - Transneft

Parte dell'oleodotto Druzhba ha subito un fermo nel territorio dell'Ucraina - Transneft

Parte della linea meridionale dell'oleodotto Druzhba ha subito un fermo nel territorio dell'Ucraina, i tempi per la ripresa del pompaggio da parte... 23.11.2022

"In Ucraina, una parte (dell'oleodotto Druzhba - n.d.r.) ha subito un fermo, da Brod ai Carpazi. In direzione Brod la Bielorussia al momento non pompa petrolio. Quando si attiverà Ucrtransnafta non saprei dirlo", ha detto Demin.L'oleodotto Druzhba parte dalla regione russa di Samara, passa attraverso Bryansk (Russia) e poi si divide in due linee: quella settentrionale (attraverso Bielorussia, Polonia e Germania) e meridionale (attraverso Ucraina, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria).

