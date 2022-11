https://it.sputniknews.com/20221123/erdogan-ha-definito-loperazione-nel-nord-della-siria-e-in-iraq-solo-linizio-16723500.html

Erdogan ha definito l'operazione nel nord della Siria e in Iraq "solo l'inizio"

Erdogan ha definito l'operazione nel nord della Siria e in Iraq "solo l'inizio"

Erdogan: la Turchia è determinata a proteggere i confini con la Siria e l'Iraq. 23.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-23T15:48+0100

2022-11-23T15:48+0100

2022-11-23T15:48+0100

erdogan

turchia

mondo

sicurezza

siria

iraq

operazione

miss mondo

annuncio

dichiarazioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/15866988_0:193:3193:1989_1920x0_80_0_0_87767baecd53d3915053b126d40d7de0.jpg

"L'operazione dell'esercito turco nel nord della Siria e in Iraq è solo l'inizio, Ankara è determinata a difendere i confini", ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan in una riunione del partito al governo.Il presidente ha sottolineato che la Turchia ha il diritto di "prendersi cura di se stessa".Erdogan ha sottolineato che l'esercito turco "al momento più opportuno" inizierà ad attaccare "i terroristi sul terreno".I militari partiranno da Tel Rifat, Manbij e Ain al-Arab e “li sgombereranno”.Allo stesso tempo, il leader turco non ha escluso la possibilità di un incontro con il presidente siriano Bashar al-Assad.A sua volta, il vice ministro degli Esteri siriano Ayman Susan ha affermato che la Turchia, con i suoi attacchi, ha violato la sovranità del Paese e il diritto internazionale, il che porta a un'ulteriore escalation della situazione.Come fatto notare dal rappresentante speciale del presidente russo per la Siria Alexander Lavrentiev, Mosca spera che Ankara ascolti gli appelli ad astenersi dall'operazione in Siria, in quanto ciò potrebbe portare a un aumento della violenza in Medio Oriente.Operazione turca in Siria e IraqDomenica scorsa, la Turchia ha condotto un'operazione aerea contro l'ala siriana del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) nel nord della Siria.Diversi attacchi missilistici sono stati segnalati su obiettivi nel nord dell'Iraq.Secondo Ankara, le province di Hatay, Sanliurfa e Sirnak, al confine con la Siria, hanno subito 764 colpi di razzi e mortai. A seguito degli attacchi, 32 persone sono rimaste uccise e 261 ferite.Con Erdogan che ha definito l'attacco un successo, Il ministro della Difesa, Hulusi Akar, ha successivamente chiarito che 184 militanti sono stati uccisi in due giorni.Il leader turco ha sottolineato il giorno prima di non aver discusso degli attacchi né con il presidente russo né con quello americano.In questo contesto, martedì ad Astana è iniziato il 19esimo round di colloqui per risolvere la situazione in Siria, dove dal 2011 è in corso un conflitto armato interno. La Turchia, insieme a Russia e Iran, si fanno garanti del processo.

turchia

siria

iraq

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

erdogan, turchia, mondo, sicurezza, siria, iraq, operazione, miss mondo, annuncio, dichiarazioni, bashar al-assad, diplomazia, il ministero degli esteri della russia, iran