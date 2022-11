https://it.sputniknews.com/20221123/almeno-12-feriti-in-due-esplosioni-che-hanno-colpito-gerusalemme-affermano-le-autorita-israeliane-16722222.html

Almeno 12 feriti in due esplosioni che hanno colpito Gerusalemme, affermano le autorità israeliane

Almeno 12 feriti in due esplosioni che hanno colpito Gerusalemme, affermano le autorità israeliane

Secondo i media israeliani, la prima esplosione è avvenuta alla stazione centrale degli autobus e la seconda alla fermata Ramot Junction; i medici suggeriscono...

Sta circolando online una clip che mostra presumibilmente il luogo del primo incidente dopo l'esplosione. La seconda esplosione è stata segnalata subito dopo la prima a Ramot Junction vicino alla stazione degli autobus; tuttavia, non sono disponibili informazioni sul fatto che gli incidenti siano collegati o meno. Le autorità hanno bloccato il traffico dalla direzione di Tel Aviv in entrata sulla sulla Road One, che è la principale arteria di trasporto che porta a Gerusalemme. Le esplosioni sono avvenute nel mezzo dell’ennesima ondata di tensioni israelo-palestinesi nella regione. In precedenza, le truppe israeliane avevano condotto incursioni in Cisgiordania dopo una serie di attacchi mortali in tutto il paese.

