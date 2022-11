https://it.sputniknews.com/20221122/le-truppe-ucraine-hanno-bombardato-donetsk-e-makeevka-16716658.html

Le truppe ucraine hanno bombardato Donetsk e Makeevka

Le truppe ucraine hanno bombardato Donetsk e Makeevka

Makeevka è una città satellite di Donetsk, adiacente ad essa a nord-est. 22.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-22T08:12+0100

2022-11-22T08:12+0100

2022-11-22T08:12+0100

la situazione in ucraina

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/15216372_0:18:3250:1846_1920x0_80_0_0_eda902cfa95264ce1bb0ff2b86c58a4f.jpg

Le truppe ucraine hanno sparato 17 proiettili contro Donetsk e Makeevka, ha riferito l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (JCCC). La missione ha aggiunto che pochi minuti dopo, alle 8.54, le truppe ucraine hanno sparato tre proiettili da 155 mm nel distretto Kirovsky di Makeevka e alle 9.00 altri tre, sempre calibro 155 millimetri, nel distretto Kirovsky di Donetsk. Inoltre, alle 09:02 e alle 09:12 altri 8 calibro 155 contro il villaggio di Zemlyanka a Makeevka. L'artiglieria calibro di 155 millimetri è utilizzata dai paesi della NATO. Gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev obici M777 a lungo raggio con calibro da 155 millimetri, le truppe ucraine li stanno attivamente utilizzando per bombardare le città delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Inoltre, le truppe di Kiev sono state fornite con supporti di artiglieria semoventi tedeschi PzH 2000, cannoni semoventi Krab polacchi e cannoni semoventi CAESAR francesi che utilizzavano proiettili di questo stesso calibro. La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

donbass