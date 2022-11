https://it.sputniknews.com/20221122/la-russia-esorta-la-turchia-a-mostrare-moderazione-negli-attacchi-alla-siria-16716891.html

La Russia esorta la Turchia a mostrare moderazione negli attacchi alla Siria

Mosca invita la Turchia a mostrare moderazione nei sui attacchi sul territorio siriano, le tensioni non possono intensificarsi, ha affermato l'inviato... 22.11.2022, Sputnik Italia

L’inviato presidenziale ha detto che il lavoro con tutte le parti interessate dovrebbe continuare e dovrebbe essere fatto un tentativo per trovare una soluzione pacifica alla questione curda. Lavrentyev ha affermato che la Turchia non ha informato in anticipo la Russia dell'operazione aerea in Siria e Iraq; la questione sarà discussa durante l'incontro sulla Siria ad Astana. "Speriamo di convincere i nostri partner turchi ad astenersi dall'usare una forza eccessiva sul territorio siriano", ha detto l'inviato speciale russo. Domenica scorsa, la Turchia ha condotto un'operazione aerea contro le basi militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e la sua ala militare, le Unità di difesa popolare (YPG), anch'esse etichettate come organizzazione terroristica in Turchia. Secondo il ministero della Difesa turco, durante l'operazione sono stati distrutti un totale di 89 obiettivi.

