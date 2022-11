https://it.sputniknews.com/20221122/il-presidente-polacco-confessa-ai-prankster-russi-che-non-vuole-una-guerra-per-il-missile-caduto-16717117.html

Il presidente polacco confessa ai prankster russi che non vuole una guerra per il missile caduto

Inoltre, Duda ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden gli ha promesso di inviare esperti per partecipare alle indagini. 22.11.2022, Sputnik Italia

La Polonia non vuole una guerra contro la Russia a causa del missile ucraino caduto nell'est del Paese, ha detto il presidente della Repubblica Andrzej Duda in una conversazione con i comici russi Vovan e Lexus, che si sono presentati come il suo omologo francese Emmanuel Macron. Il presidente ha sottolineato che proprio per questo non ha parlato del quinto articolo della Carta della NATO sull'autodifesa collettiva, ma ha solo avviato l'operatività del quarto articolo del trattato principale, che prevede consultazioni in caso di minaccia per uno dei membri dell'alleanza. Secondo Duda, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incolpa la Russia per quanto accaduto. Il leader polacco ha anche osservato di essere più preoccupato per la possibilità di una catastrofe nucleare dovuta a un attacco alle centrali nucleari ucraine che per una "bomba sporca". La conversazione tra Vovan e Lexus con Duda è stata registrata il 15 novembre, il giorno in cui si è verificato l'incidente. Martedì scorso, i media polacchi hanno riferito che due razzi sono caduti nel Voivodato di Lubelskie, al confine con l'Ucraina. A seguito dell'incidente, due persone sono morte. Secondo l'agenzia AP, si trattava di missili ucraini lanciati per intercettare proiettili russi. Allo stesso tempo, subito dopo l'incidente, il ministero degli Esteri polacco ha annunciato che i missili di fabbricazione russa erano caduti e l'ambasciatore è stato convocato in ufficio. Allo stesso tempo, il presidente Andrzej Duda ha osservato che non ci sono ancora informazioni precise. Varsavia dopo l'incidente ha convocato il Consiglio della NATO in conformità con il quarto articolo del trattato principale. Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che i militari non hanno colpito obiettivi nell'area del confine ucraino-polacco e ha definito tutte le dichiarazioni di Varsavia sul coinvolgimento di Mosca una provocazione. L'agenzia ha anche indicato che, secondo le conclusioni degli esperti, le foto pubblicate della scena mostrano frammenti di un missile ucraino del sistema di lancio S-300. Secondo il presidente americano Joe Biden una riunione d'emergenza dei leader dei Paesi del G7, ha concluso che i dati preliminari non confermano che il razzo caduto sia stato lanciato dalle truppe russe. Il Pentagono ha affermato che intende operare non con speculazioni, ma con fatti, per i quali ci sono sufficienti opportunità per chiarire. Mercoledì, anche lo stesso presidente polacco Andrzej Duda, ha riconosciuto che era altamente probabile che i missili appartenessero all'Ucraina.

