Gazprom: parte del gas venduto alla Moldavia viene trattenuto in Ucraina

Il gas russo, che viene venduto alla Moldavia tramite l'Ucraina, non arriva completamente a Chișinău, ha riferito Gazprom. 22.11.2022, Sputnik Italia

Gazprom ha riscontrato che parte del gas russo facente parte delle forniture alla Moldavia, secondo contratto con la compagnia moldava Moldovgaz, viene trattenuto in Ucraina, riporta la compagnia russa sul suo canale Telegram.La quantità di gas venduta da Gazprom tramite lo snodo Sudzha per il transito verso la Moldavia attraverso il territorio dei paesi confinanti è più numerosa dei volumi fisici che vengono trasferiti alla frontiera ucraina con la Moldavia, fa sapere Gazprom.Al 22 novembre, Gazprom fornisce gas attraverso lo snodo di Sudzha per il transito attraverso il territorio dell'Ucraina per un volume di 42,9 milioni di metri cubi al giorno.Dopo l'annuncio di una possibile riduzione delle forniture attraverso l'ex-repubblica sovietica, i prezzi di borsa sul gas in Europa hanno incrementato notevolmente il ritmo di crescita.Il futures più prossimi, quelli di dicembre, sull'indice del più grande hub europeo TTF, nei Paesi Bassi, ha aperto le contrattazioni a 1.255,6 dollari per mille metri cubi (+2%). Nella prima metà della giornata, i tassi di crescita si sono mantenuti su questa cifra.I prezzi di borsa hanno reagito al messaggio di Gazprom su un forte aumento della crescita, fino a 1.282,2 dollari per mille metri cubi (+4,2%). Tuttavia, dopo pochi minuti, i prezzi hanno recuperato il balzo. Alle 12:28 italiane le quotazioni erano a 1.255 dollari (+2%). La dinamica delle quotazioni si basa sul prezzo di regolamento del giorno di negoziazione precedente: 1.230,8 dollari per mille metri cubi.

