https://it.sputniknews.com/20221121/uk-2-ministri-del-governo-tory-smentiscono-le-voci-di-un-possibile-accordo-svizzero-con-lue-16713343.html

Uk, 2 ministri del governo Tory smentiscono le voci di un possibile "accordo svizzero" con l'Ue

Uk, 2 ministri del governo Tory smentiscono le voci di un possibile "accordo svizzero" con l'Ue

Dopo che si è iniziato da più parti a parlare di "accordi in stile svizzero con l'Ue" arriva la smentita da parte di 2 ministri Tory sul dato: nessuna... 21.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-21T18:58+0100

2022-11-21T18:58+0100

2022-11-21T18:58+0100

regno unito

inghilterra

londra

accordo

ue

bruxelles

economia

finanza

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13205296_0:12:3001:1700_1920x0_80_0_0_a3c6d5d68b5c046055e7ad052fd30a3e.jpg

Due ministri del governo Tory negano che vi sia una qualche fondatezza nelle notizie di domenica secondo cui il Regno Unito avrebbe cercato di ammorbidire l'accordo sulla Brexit del 2020 con relazioni più strette con Bruxelles.Venerdì il neoeletto Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha però dichiarato ai media che voleva “un commercio senza restrizioni” con il blocco.I dirigenti d'azienda britannici avevano nel frattempo criticato il presunto piano mirato ad un rapporto più stretto in "stile svizzero" con l'Unione europea (UE).Il direttore generale della Confederazione dell'Industria Britannica (CBI), Tony Danker, ha attaccato il piano proposto lunedì prima della Bosses' club's conference a Birmingham, dove si attendeva l'intervento del primo ministro Rishi Sunak.La voce di un accordo per una più stretta cooperazione con l'Ue è emersa in un servizio apparso su un quotidiano britannico della domenica. Da allora è stato smentito da almeno due ministri del governo.Il rapporto della Svizzera con il blocco è regolato da oltre 100 accordi bilaterali con l'UE e il suo predecessore la Comunità europea, a partire da un accordo di libero scambio nel 1972.La CBI è stata uno dei più feroci oppositori della Brexit anche dopo che 17 milioni di britannici l'hanno sostenuta nel referendum del 2016.Dunker si riferiva ai problemi con l'attuazione dell'accordo del 2020 e all'impasse sul controverso protocollo dell'Irlanda del Nord, che ha mantenuto l'exclave nel mercato comune dell'UE con barriere doganali che ostacolano il commercio con la terraferma.Sulle politiche dell'immigrazione interviene il neo eletto premier Rishi Sunak, rispondendo a una domanda dei giornalisti alla conferenza CBI:Un ulteriore critica all''idea di un ritorno alla libera circolazione di merci con l'Ue viene fornita anche, tra gli altri, dal ministro dell'Immigrazione, Robert Jenrick, che ha bocciato le voci di un "eventuale accordo svizzero".

regno unito

inghilterra

londra

bruxelles

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

regno unito, inghilterra, londra, accordo, ue, bruxelles, economia, finanza, mondo