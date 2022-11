https://it.sputniknews.com/20221121/putin-la-politica-occidentale-ha-portato-a-uno-squilibrio-alimentare-globale-16715471.html

Putin: la politica occidentale ha portato a uno squilibrio alimentare globale

Putin: la politica "avventurosa" dei Paesi occidentali ha portato a una carenza di cibo nel mondo. 21.11.2022, Sputnik Italia

"La politica avventurosa e poco professionale di alcuni Paesi occidentali ha portato a una carenza alimentare globale", ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in occasione di un evento su allevamento e genetica.Putin ha poi proseguito dicendo che la Russia garantisce la sicurezza alimentare per la maggior parte dei parametri chiave, rilevando il grande potenziale del settore agricolo e auspicando progresso e indipendenza nel campo delle sementi e dei riproduttori, ad ulteriore rafforzamento della produzione nazionale."È di fondamentale importanza per noi rafforzare le nostre posizioni, ottenere progressi tangibili e l'indipendenza tanto necessaria in un'area così delicata come i fondi per le sementi e l'allevamento", ha affermato Putin.Il presidente ha definito tali fondi la base del complesso agroindustriale e "la base per aumentare la resa dei campi e la produttività delle fattorie russe".Ha aggiunto che le decisioni precedenti per sostenere il complesso agroindustriale e l'industria hanno funzionato, la Russia provvede ai suoi bisogni e aiuta anche i Paesi che affrontano la carenza di cibo.Il presidente ha sottolineato l'importanza di identificare i fattori di crescita nella strategia per lo sviluppo del complesso agroindustriale russo.In conclusione, il presidente ha chiesto di porre l'accento sull'espansione e sull'introduzione di nuove misure per sostenere il complesso agroindustriale di fronte alla pressione delle sanzioni, evidenziando i già ottimi risultati della produzione nazionale.

