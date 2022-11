https://it.sputniknews.com/20221121/mosca-cerchera-gli-assassini-dei-prigionieri-russi---cremlino-16711819.html

Mosca cercherà gli assassini dei prigionieri russi - Cremlino

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferisce che Mosca "cercherà coloro che hanno sparato ai prigionieri russi in Ucraina". 21.11.2022, Sputnik Italia

La stessa Mosca cercherà i militari delle forze armate ucraine che hanno ucciso i prigionieri russi, ha detto l'addetto stampa del presidente della Russia, Dmitry Peskov.Allo stesso tempo, Peskov ha aggiunto che Mosca è pronta per un'indagine internazionale sul crimine a patto che vi sia la speranza della sua efficacia.Un video che mostra i militanti dell'esercito ucraino che sparano ai militari russi che si erano arresi sdraiati a terra è apparso in rete il 18 novembre.Secondo il ministero della Difesa russo, l'esercito ucraino ha deliberatamente ucciso dieci persone. Il dipartimento ha sottolineato che questo non è un singolo crimine di guerra, ma una pratica comune nelle forze armate dell'Ucraina.Il comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale per omicidio e maltrattamento di prigionieri di guerra.Il capo del Consiglio per i diritti umani, Valery Fadeev, e il difensore civico per i diritti umani in Russia, Tatyana Moskalkova, hanno fatto appello alle organizzazioni internazionali - l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'OSCE , il Consiglio d'Europa , Amnesty International, il Comitato internazionale della Croce Rossa e altri - chiedendo di condannare l'esecuzione di prigionieri e condurre un'indagine.L'autenticità del video è stata confermata quest'oggi dal quotidiano americano New York Post. Gli esperti intervistati dalla pubblicazione hanno fatto notare che i militanti delle forze armate ucraine hanno commesso un crimine di guerra.

