https://it.sputniknews.com/20221121/liran-rivedra-gli-accordi-con-laiea-alla-luce-dellultima-risoluzione-dellagenzia-16711417.html

L'Iran rivedrà gli accordi con l'AIEA alla luce dell'ultima risoluzione dell'agenzia

L'Iran rivedrà gli accordi con l'AIEA alla luce dell'ultima risoluzione dell'agenzia

L'Iran riconsidera l'azione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in considerazione dell'ultimo consiglio dell'agenzia - ministero Affari... 21.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-21T12:15+0100

2022-11-21T12:15+0100

2022-11-21T12:15+0100

iran

aiea

accordi

mondo

sicurezza

nucleare

accordo di vienna

austria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/14346447_157:0:2649:1402_1920x0_80_0_0_76dfd58bc5abc3b8c35318e38b756100.jpg

L'Iran rivedrà i suoi accordi con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) alla luce della sua ultima risoluzione.Questa dichiarazione è stata rilasciata questo lunedì dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani Chafi."È necessario rivedere gli accordi esistenti con l'agenzia (...) L'Organizzazione per l'energia atomica iraniana si sta già occupando di questo problema e prenderà le misure necessarie", ha affermato Chafi.Il 17 novembre il Consiglio di amministrazione dell'AIEA ha adottato il testo di una risoluzione sull'Accordo di salvaguardia del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) con la Repubblica islamica dell'Iran.In questo documento, l'Agenzia ha invitato l'Iran a spiegare con urgenza l'origine del materiale nucleare precedentemente trovato nelle sue strutture e fornire la documentazione e l'accesso alle stesse.La bozza di risoluzione presentata al consiglio direttivo dell'AIEA è stata elaborata dagli Stati Uniti e dall'Eurotroika (Gran Bretagna, Francia e Germania). Poco prima del voto, la parte americana ha affermato che l'Iran deve ora garantire la necessaria cooperazione senza "promesse vuote".I membri del consiglio hanno votato a porte chiuse. 26 membri del consiglio hanno votato a favore della risoluzione, cinque si sono astenuti, Russia e Cina hanno votato contro.Il giorno successivo, il 18 novembre, Chafi ha condannato la risoluzione del Consiglio dei governatori dell'AIEA sul programma nucleare iraniano.Secondo l'addetto stampa del dipartimento diplomatico iraniano, la risoluzione presentata è indirizzata ad "esercitare pressioni politiche sulla repubblica islamica".

iran

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, aiea, accordi, mondo, sicurezza, nucleare, accordo di vienna, austria