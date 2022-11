La regione Asia-Pacifico diventerà uno dei pilastri del mondo multipolare emergente - Kosachev

"I parlamentari russi hanno sempre considerato i popoli dell'Asia come buoni vicini e leali collaboratori. E accogliamo con favore qualsiasi iniziativa volta a rafforzare la cooperazione nella regione. Inoltre, l'inclusione e le azioni congiunte sono assolutamente in linea con lo spirito di oggi - la formazione di un sistema multipolare, in cui l'Asia-Pacifico diverrà una prospera regione. Questo processo storico è irreversibile", ha affermato il senatore. Kosachev ha aggiunto che i parlamentari possono solo influenzare il ritmo con cui il mondo si sta muovendo verso un sistema più giusto e aperto, "dove non c'è posto per pressioni economiche, ricatti politici e sanzioni".