La Germania parla di "gravi carenze" nella difesa area Ue dopo l'incidente dei missili in Polonia

Berlino offrirà a Varsavia sistemi di difesa all'avanguardia nel bel mezzo della crisi in corso in Ucraina. 21.11.2022, Sputnik Italia

"L'incidente con missili vaganti della scorsa settimana in Polonia ha evidenziato una grave vulnerabilità nelle difese dello spazio aereo europeo".Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht, ai media tedeschi.Il Bundestag ha già offerto alla Polonia l'opportunità di proteggere il proprio spazio aereo con un sistema di difesa missilistica "Patriot". Berlino prevede inoltre di fornire a Varsavia aerei "Eurofighter".Il 15 novembre, un missile vagante si è schiantato nella Polonia orientale, uccidendo due persone. L'esplosione è avvenuta fuori dal villaggio rurale di Przewodów, a circa 6 chilometri a ovest del confine ucraino.I media si sono affrettati ad incolpare la Russia, iniziando a speculare sulle possibilità di un conflitto militare su vasta scala tra Mosca e la NATO.Il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che c'era una "alta probabilità" che si trattasse di un missile di difesa aerea dalla parte ucraina.Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha confermato il dato, affermando che non vi era alcuna indicazione che l'incidente fosse il risultato di un attacco deliberato.Il ministero della Difesa russo ha anche sottolineato che quel giorno le forze russe non hanno lanciato alcun attacco contro obiettivi vicino al confine ucraino-polacco, sottolineando inoltre che le foto dei detriti del missile indicavano ovviamente la loro origine non russa."I resoconti dei media che incolpano la Russia sono una deliberata provocazione, con l'obiettivo di aggravare la situazione", ha concluso il ministero.

