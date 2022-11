https://it.sputniknews.com/20221121/erdogan-ha-definito-un-successo-loperazione-aerea-nel-nord-della-siria-e-in-iraq-16712062.html

Erdogan ha definito un successo l'operazione aerea nel nord della Siria e in Iraq

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha affermato che l'operazione aerea delle forze armate turche nel nord dell'Iraq e in Siria ha avuto successo. 21.11.2022, Sputnik Italia

In precedenza, il ministero della Difesa turco aveva annunciato la distruzione di 89 obiettivi durante l'operazione aerea nel nord della Siria e in Iraq. Domenica Ankara ha condotto un'operazione aerea contro l'ala siriana del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) nel nord della Siria: sono stati segnalati attacchi nella città di Kobani, così come nel nord dell'Iraq. Damasco ha più volte definito illegale la presenza delle forze turche nella zona di confine della Siria, che vi svolgono operazioni contro le formazioni curde e ha invitato Ankara a ritirare le proprie truppe. Con il supporto dell'esercito statunitense, le Forze democratiche siriane (SDF), controllano la maggior parte delle province siriane di Al-Hasakah e Raqqa, nonché alcuni insediamenti nelle province di Aleppo e Deir ez-Zor. In particolare, la maggior parte dei quartieri nelle città di Al-Hasakah e Qamishli sono sotto il loro controllo. Damasco ufficiale non riconosce un'amministrazione autonoma nel nord-est della Siria.

turchia, siria, iraq