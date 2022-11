https://it.sputniknews.com/20221120/zaporozhye-le-strutture-strategiche-della-centrale-sono-state-danneggiate-dai-bombardamenti-ucraini-16707689.html

Zaporozhye, le strutture strategiche della centrale sono state danneggiate dai bombardamenti ucraini

Zaporozhye, le strutture strategiche della centrale sono state danneggiate dai bombardamenti ucraini

Le strutture strategiche della centrale nucleare di Zaporozhye sono state danneggiate durante i massicci bombardamenti ucraini. 20.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-20T13:36+0100

2022-11-20T13:36+0100

2022-11-20T13:36+0100

ucraina

la situazione in ucraina

kiev

esercito ucraino

bombardamenti

centrale

rischi

mondo

sicurezza

allarme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/16293584_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_009fa56fbe5eb043e8330c73a5c40397.jpg

I massicci bombardamenti delle forze armate ucraine hanno danneggiato le strutture strategiche della centrale nucleare di Zaporozhye, riferisce un consigliere del direttore generale di Rosenergoatom.Stando alle sue dichiarazioni, l'esercito ucraino ha colpito direttamente il territorio della centrale.Lo stesso riferisce che nessuno del personale della centrale è rimasto ferito.La centrale nucleare di Zaporozhye è la più grande in Europa per numero di unità e capacità installata. Da marzo è sotto la protezione dell'esercito russo. Come sottolineato dal ministero degli Esteri russo, ciò è necessario per evitare fughe di materiale nucleare e radioattivo. Allo stesso tempo, le truppe ucraine bombardano regolarmente sia la stazione che la vicina città di Energodar.Questa settimana, il consiglio di amministrazione dell'AIEA ha adottato una risoluzione che invita la Russia a lasciare la centrale nucleare di Zaporozhye e a rinunciare alle "pretese infondate" di possederla.Il documento è stato approvato da 24 Paesi su 35, con Russia e Cina che hanno votato contro.Come ha affermato il vice-Ministro degli affari esteri della Russia Sergey Ryabkov, gli approcci del consiglio di amministrazione non riflettono la realtà.Il capo della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato, Leonid Slutsky, a sua volta, ha definito la risoluzione impraticabile, poiché la centrale nucleare si trova sul territorio della Russia, ed è già diventata parte del suo sistema energetico.

ucraina

kiev

russia

mosca

cina

pechino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, esercito ucraino, bombardamenti, centrale, rischi, mondo, sicurezza, allarme, geopolitica, russia, aiea, sergey ryabkov, leonid slutsky, mosca, cina, pechino