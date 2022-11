https://it.sputniknews.com/20221120/vucic-ha-definito-la-revoca-delle-sanzioni-contro-la-russia-una-politica-deliberata-della-serbia-16708066.html

Vucic ha definito la revoca delle sanzioni contro la Russia una politica deliberata della Serbia

Vucic ha definito la revoca delle sanzioni contro la Russia una politica deliberata della Serbia

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha definito la revoca delle sanzioni contro la Russia una deliberata politica di Belgrado. 20.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-20T15:00+0100

2022-11-20T15:00+0100

2022-11-20T15:00+0100

serbia

mondo

belgrado

economia

aleksandar vučić

russia

sanzioni

politica

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/825/42/8254203_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_cc92864aa2915a4fb755c20df92682c0.jpg

Non sostenere le sanzioni occidentali contro la Russia è "una deliberata politica serba per aiutare a proteggere i propri interessi", ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic.Secondo lui, allo stesso tempo, un'altra ala dell'opposizione, che si oppone a misure restrittive contro la Federazione Russa, attende una simile decisione da parte della Belgrado ufficiale, "per dire: "ecco, guardate, abbiamo imposto sanzioni!"."Loro ( la NATO, n.d.r.) hanno brutalmente attaccato un altro Paese, ucciso persone, ucciso bambini e imposto sanzioni. E ora dobbiamo unirci a questa politica di ipocrisia. Non è difficile per me spiegare alla gente quando arriva il momento che dobbiamo, ma la Serbia Fino ad ora ha dimostrato di avere abbastanza forza e intelligenza per resistere", ha sottolineato il presidente serbo.

serbia

belgrado

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

serbia, mondo, belgrado, economia, aleksandar vučić, russia, sanzioni, politica, nato