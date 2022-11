https://it.sputniknews.com/20221120/la-russia-prepara-nuove-proposte-da-aggiungere-alla-lista-del-patrimonio-dellunesco-16707471.html

La Russia prepara nuove proposte da aggiungere alla lista del patrimonio dell'UNESCO

La Russia prepara nuove proposte da aggiungere alla lista del patrimonio dell'UNESCO

La Russia potrebbe proporre di includere la sua ‘Valle dei Re’ a Tuva nella lista del patrimonio dell'UNESCO. 20.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-20T18:47+0100

2022-11-20T18:47+0100

2022-11-20T18:47+0100

unesco

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/786/59/7865990_0:176:3115:1928_1920x0_80_0_0_a880014989cfef5e0ebbc74fe9ac395b.jpg

Mosca si prepara a offrire nuovi oggetti di interesse per l'inclusione nella World List dell'UNESCO, tra le nomination ci sono il parco nazionale ‘Katalyk’ della Jakuzia, il museo ‘Divnogor’ di Voronezh e la ‘Valle dei Re’ di Tuva, ha annunciato a Sputnik Grigory Ordzhonikidze, segretario esecutivo del Commissione russa per l'UNESCO. Secondo questi, attualmente l'elenco preliminare comprende circa 25 obiettivi di importanza culturale e naturale in tutto il paese: dai centri storici di Irkutsk, Rostov Veliky e Yeniseisk agli Urali Bashkir, al Parco Nazionale di Kenozero e alle paludi di Vasyugan.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

unesco, russia