La Francia ha consegnato all'Ucraina due batterie di sistemi di difesa aerea ‘Crotale’

2022-11-20T16:11+0100

A ottobre, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov aveva riferito che le autorità stavano conducendo intensi negoziati con la Francia sulla fornitura di sistemi di difesa aerea Crotale alle truppe ucraine. Mosca aveva precedentemente inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

