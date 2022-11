https://it.sputniknews.com/20221120/der-spiegel-la-germania-sta-preparando-un-piano-in-caso-di-guerra-con-la-russia-16709756.html

Der Spiegel: la Germania sta preparando un piano in caso di guerra con la Russia

La Bundeswehr condurrà "addestramento militare difensivo e operativo" su vasta scala in caso di scontro diretto con la Russia, scrive Der Spiegel, citando un documento riservato firmato dall'ispettore capo delle forze armate tedesche, Eberhard Zorn.Il generale ritiene che Mosca rappresenti una minaccia per Berlino, il che richiede la creazione di un "piano d'azione in caso di guerra".A suo avviso, Berlino dovrebbe assumere un ruolo di primo piano in Europa e rendere il suo esercito più affidabile, e non fare affidamento sul sostegno della NATO o dell'UE.Il piano prevede che entro il 2024 la Bundeswehr debba formare almeno una divisione completamente attrezzata.Di recente, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno ripetutamente accusato il Cremlino di "piani aggressivi" e persino di ricorrere al ricatto nucleare, minacciando presumibilmente di colpire con armi di distruzione di massa.Mosca ha ripetutamente sottolineato di rimando che la dottrina nucleare russa è di natura difensiva, che la Russia non ha mai detto nulla in modo "proattivo" nulla sull'uso di armi nucleari, ma l'Occidente sta intensificando la situazione attorno alla minaccia russa per influenzare negativamente i Paesi amici di Mosca.Allo stesso tempo, Vladimir Putin ha ripetutamente avvertito delle gravi conseguenze in caso di scontro tra le truppe della NATO e l'esercito russo, facendo osservare che un tale sviluppo di eventi porterebbe a una catastrofe globale.Il leader russo ha espresso speranza per la prudenza dei colleghi occidentali.

