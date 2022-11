https://it.sputniknews.com/20221120/bill-gates-avverte-dei-rischi-dovuti-alle-azioni-delloccidente-in-ucraina-16710199.html

Bill Gates avverte dei rischi dovuti alle azioni dell'Occidente in Ucraina

Bill Gates: A causa della fornitura di armi all'Ucraina, l'Occidente aiuta meno i Paesi africani. 20.11.2022, Sputnik Italia

"La fornitura di armi a Kiev ha gravemente colpito i bilanci degli Stati europei e questo, a sua volta, ha influito sugli aiuti ai Paesi africani", ha detto Bill Gates durante una visita in Kenya.Molte fondazioni di beneficenza hanno iniziato a reindirizzare i fondi in Ucraina, lasciando indietro altri Paesi, ha aggiunto il miliardario.Gates ha anche promesso 7 miliardi di dollari in aiuti all'Africa nei prossimi quattro anni.Questo denaro sarà destinato a progetti per combattere la fame, le malattie, la povertà e la disuguaglianza di genere.Il continente africano sta affrontando la minaccia di una crisi alimentare a causa di una combinazione di fattori, tra cui la siccità, gli effetti della pandemia di Covid-19 e la crisi in corso in Ucraina.

