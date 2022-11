https://it.sputniknews.com/20221119/ucraina-scholz-lancia-il-monito-sulla-crisi-non-si-dovra-consentire-uno-scontro-tra-russia-e-nato-16705875.html

Ucraina, Scholz lancia il monito sulla crisi: non si dovrà consentire uno scontro tra Russia e NATO

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz parla del rischio paventato di escalation tra Russia e NATO, importante evitarlo. 19.11.2022, Sputnik Italia

"Non dobbiamo permettere l'escalation in Ucraina e la trasformazione della crisi in una guerra tra Russia e NATO", ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.L'evento è stato trasmesso su YouTube dal canale ufficiale della filiale SPD dello stato federale del Baden-Württemberg.Secondo il cancelliere, a questo proposito, è importante prendere una decisione per aiutare l'Ucraina a difendere la sua integrità e sovranità, oltre a inviare armi. Ha aggiunto che è anche importante che la Germania sia tra coloro che inviano la maggior parte dell'assistenza all'Ucraina.La Russia ha già inviato una nota ai Paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha fatto osservare che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina "diventerà un obiettivo legittimo per la Russia".Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i Paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina.L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha sottolineato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini, e avrà un effetto negativo.

