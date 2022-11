https://it.sputniknews.com/20221119/russia-ministero-trasporti-il-traffico-sul-ponte-di-crimea-e-ripreso-dopo-le-riparazioni-16705440.html

Russia, ministero Trasporti: il traffico sul ponte di Crimea è ripreso dopo le riparazioni

Russia, ministero Trasporti: il traffico sul ponte di Crimea è ripreso dopo le riparazioni

In Russia il traffico automobilistico sul ponte di Crimea, sospeso sabato dalle 2:00 a causa dei lavori di riparazione, è ripreso. 19.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-19T14:55+0100

2022-11-19T14:55+0100

2022-11-19T14:55+0100

russia

trasporti

infrastrutture

mondo

sicurezza

geopolitica

mosca

crimea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/16581847_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_07a3fb16fd791f5178d1a847c83aaad2.jpg

In Russia il traffico automobilistico sul ponte di Crimea, sospeso sabato dalle 2:00 a causa dei lavori di riparazione, è ripreso.Lo riferisce il ministero dei Trasporti della Federazione Russa, in un messaggio:Al momento, solo auto e autobus possono attraversare il ponte di Crimea.In precedenza il ministero dei Trasporti ha precisato che l'infrastruttura sarà aperta ai camion non prima di dicembre.

russia

mosca

crimea

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, trasporti, infrastrutture, mondo, sicurezza, geopolitica, mosca, crimea