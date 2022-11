https://it.sputniknews.com/20221119/medvedev-i-negoziati-con-la-russia-sono-pericolosi-per-zelensky-a-causa-dei-nazionalisti-16706551.html

Medvedev: i negoziati con la Russia sono pericolosi per Zelensky a causa dei nazionalisti

Medvedev: i negoziati con la Russia sono pericolosi per Zelensky a causa dei nazionalisti

Medvedev: i negoziati con la Russia sono pericolosi per Zelensky a causa della sua paura dei nazionalisti. 19.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-19T18:59+0100

2022-11-19T18:59+0100

2022-11-19T18:59+0100

dmitry medvedev

dichiarazioni

mondo

sicurezza

geopolitica

russia

mosca

vladimir zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/754/18/7541897_0:149:2978:1824_1920x0_80_0_0_462d78fd4957bf1d653a4a711f161417.jpg

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha affermato che Vladimir Zelensky "non ha bisogno di negoziati per motivi egoistici, sono molto pericolosi per lui, è spaventato a morte dei nazionalisti ucraini".* Termine usato negli scacchi per indicare la situazione in cui un giocatore è impossibilitato a muovere, o per meglio dire, se muove rischia lo scacco matto, o di perdere un pezzo di grande valore, senza altre varianti. In politica sta ad indicare una situazione di stallo.

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

dmitry medvedev, dichiarazioni, mondo, sicurezza, geopolitica, russia, mosca, vladimir zelensky