La Corea del Nord avverte che risponderà con armi nucleari alle minacce contro di essa

Il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha avvertito che ci saranno severe rappresaglie per qualsiasi minaccia proveniente dai suoi nemici. 19.11.2022, Sputnik Italia

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha presieduto il test del missile balistico intercontinentale Hwasong-17 effettuato lo scorso 18 novembre, considerato dall'agenzia statale nordcoreana, la Kcna, come "il lancio dell'arma con la maggiore capacità nucleare del Paese".Secondo la stessa agenzia, il test è stato una risposta alle minacce dei militari degli Stati Uniti, che nei giorni scorsi hanno svolto esercitazioni militari in coordinamento con Corea del Sud e Giappone.A questo proposito, il leader ha avvertito che, nelle circostanze attuali, è necessario dimostrare che "la neutralizzazione militare contro la Corea del Nord è autodistruzione ".Allo stesso modo, il leader nordcoreano ha ritenuto che "le minacce militari" capeggiate da Washington costringono il suo Paese ad "accelerare l'aumento della sua deterrenza nucleare in modo schiacciante e sostanziale".Il missile balistico intercontinentale lanciato da Pyongyang è salito a un'altitudine di oltre 6.000 chilometri e ha raggiunto una velocità massima di Mach 22, secondo quanto riferito dal "Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud".Si tratta di grande velocità, poiché la soglia della velocità ipersonica è Mach 5, ovvero cinque volte la velocità del suono.Il missile è stato lanciato dall'area dell'aeroporto di Sunan, vicino a Pyongyang, e ha coperto una distanza di soli 1.000 chilometri prima di atterrare a circa 200 chilometri dall'isola di Oshima, vicino a Hokaido, all'interno della zona economica esclusiva del Giappone.

