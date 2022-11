https://it.sputniknews.com/20221119/esplosione-su-un-gasdotto-nella-regione-di-san-pietroburgo-nessuna-minaccia-per-le-persone--16705646.html

Esplosione su un gasdotto nella regione di San Pietroburgo, nessuna minaccia per le persone

19.11.2022

Esplosione ad un gasdotto nella regione di Leningrado, nessuna minaccia per le persone. Al lavoro sul posto le squadre di soccorso. 19.11.2022, Sputnik Italia

"Un'esplosione su un gasdotto nella regione di Leningrado ha provocato un incendio, che ora viene eliminato dai soccorritori, non vi è alcuna minaccia per le persone", ha affermato il governatore della regione, Alexander Drozdenko.Le cause dell'esplosione sono in corso di accertamento, ha aggiunto Drozdenko.

